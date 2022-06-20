Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в понедельник составляет $113,09 за баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $6,69 (5,6%), до $113,12 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,42 за баррель, что на $0,14 (0,13%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $8,03 (6,8%), до $109,56 за баррель.
По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.
"Опасения в отношении перспектив спроса на нефть увеличиваются на фоне растущих страхов, что рост мировой экономики будет замедляться в ближайшие месяцы", - отмечает аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада. "Есть вероятность, что экономический спад окажется более тяжелым, чем ожидалось, и это беспокоит инвесторов больше всего", - приводил слова эксперта Market Watch.
Тем временем основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт. Это будет поддерживать нефтяной рынок, считает она.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.
Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.
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