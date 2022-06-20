Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Проблема заблокированного на Украине зерна должна будет в итоге разрешиться при помощи ООН, и не будет длиться долго, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"У нас есть прогресс, мы продвигаемся вперед. Мы надеемся, что никто не сможет противостоять давлению со стороны международного сообщества. Я надеюсь, и даже более чем надеюсь, я уверен, что, в конце концов, в ООН достигнут соглашения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о проблеме зерна, которое остается заблокированным на Украине.
По его словам, "невозможно представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированы на Украине, пока остальной мир страдает от голода", и потому он не думает, что эта ситуация может длиться на протяжении долгого времени.
Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки. При этом в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.
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