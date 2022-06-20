Франция выступает за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Французское председательство Совета ЕС будет добиваться того, чтобы европейцы были едины в посыле ясного и позитивного сигнала Украине в том, что касается ее кандидатуры на вступление в Евросоюз, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"С нашей национальной точки зрения, мы считаем, что следует немедленно дать статус (кандидатов) Украине и Молдавии. Это позиция Франции. Это позиция, которую президент республики (Эмманюэль Макрон) выразил несколько дней назад, когда он был в Киеве", - сказала французский министр в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
Она уточнила, что этот статус должен сопровождаться "дорожной картой" для Украины.
Колонна также отметила необходимость долгосрочной помощи Украине в областях экономической, политической, гуманитарной и военной.
При этом глава МИД Франции указала на усиление ее страной военных поставок Украине, которые будут продолжены.
Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ. Об этом в Брюсселе объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое, европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Окончательное решение о предоставлении этого статуса Украине должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.
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