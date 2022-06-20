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СНГ 20.06.2022 13:42

Президент Узбекистана предлагает закрепить в Конституции запрет на смертную казнь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил внести в Конституцию страны норму о запрете смертной казни.

"Предлагаю включить в нашу Конституцию еще одну важную норму: "Смертная казнь в Узбекистане запрещена". Таким образом, мы продемонстрируем всему миру, что никогда не повернём обратно в этом крайне важном вопросе, что мы верны идеям гуманизма", - заявил Мирзиеев в понедельник на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны.

Его процитировал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По словам Мирзиеева, ряд граждан республики выдвинули предложение вернуть смертную казнь в уголовное законодательство страны.

"Но в большинстве государств в мире, где демократические и гуманистические идеи подняты на уровень высшей ценности, смертная казнь отменена. Потому что право на жизнь - это естественное право каждого человека", - сказал президент.

В Узбекистане смертная казнь как высшая мера наказания законодательно отменена с 1 января 2008 года.

С инициативой совершенствовать Конституцию страны в декабре 2021 года выступил Мирзиеев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

"Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение", - заявил тогда президент Узбекистана.

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