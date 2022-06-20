Президент Узбекистана предлагает закрепить в Конституции запрет на смертную казнь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил внести в Конституцию страны норму о запрете смертной казни.
"Предлагаю включить в нашу Конституцию еще одну важную норму: "Смертная казнь в Узбекистане запрещена". Таким образом, мы продемонстрируем всему миру, что никогда не повернём обратно в этом крайне важном вопросе, что мы верны идеям гуманизма", - заявил Мирзиеев в понедельник на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны.
Его процитировал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам Мирзиеева, ряд граждан республики выдвинули предложение вернуть смертную казнь в уголовное законодательство страны.
"Но в большинстве государств в мире, где демократические и гуманистические идеи подняты на уровень высшей ценности, смертная казнь отменена. Потому что право на жизнь - это естественное право каждого человека", - сказал президент.
В Узбекистане смертная казнь как высшая мера наказания законодательно отменена с 1 января 2008 года.
С инициативой совершенствовать Конституцию страны в декабре 2021 года выступил Мирзиеев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.
"Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение", - заявил тогда президент Узбекистана.
В ЕС поддержали настрой Азербайджана на мир с Арменией
В Минобороны Азербайджана сообщили о снайперском обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией
Азербайджан в январе-апреле сократил импорт минеральных удобрений на 71%
Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом в 2021г превысили $200 млн
ГААД получит 2,1 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис
Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав
Госагентство ОМС планирует реконструкцию Центра семейного здоровья в Сумгайыте
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ