Госагентство ОМС планирует реконструкцию Центра семейного здоровья в Сумгайыте

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло ООО «STORM BUİLDİNG» к подготовке проектно-сметной документации проекта реконструкции административного здания (включая фасад) Центра семейного здоровья №2 (городской поликлиники №2 города Сумгайыт). Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с STORM BUİLDİNG подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 246,738 тыс. манатов. Э.Шафиев

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