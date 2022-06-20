Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

17.06 $/bbl +/- WTI 109.56 -8.03 Brent 113.12 -6.69

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 20.06.2022 13:36

Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о результатах мониторингах пляжей южной и северной зон страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минздрав, согласно лабораторным исследованиям, проведенным в районах поселка Сутамурдов и поселка Ашагы Нуведи Ленкоранского района и в санитарно-защитных зонах этих районов, было установлено, что показатели бактериологического загрязнения морской воды многократно превышают норму.

Также в ходе мониторинга, проведенного на территории пляжа, расположенного в поселке Ниязоба Хачмазского района, по результатам лабораторных исследований морской воды выявлено, что показатели бактериологического загрязнения превышают норму.

«Оставлены в силе решения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии о запрете на купание в пляжных зонах поселка Сутамурдов и поселка Ашаги Нуведи Лянкяранского района, а также поселка Ниязоба Хачмазского района», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, ПЛЯЖИ, МОНИТОРИНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az