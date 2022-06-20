Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о результатах мониторингах пляжей южной и северной зон страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минздрав, согласно лабораторным исследованиям, проведенным в районах поселка Сутамурдов и поселка Ашагы Нуведи Ленкоранского района и в санитарно-защитных зонах этих районов, было установлено, что показатели бактериологического загрязнения морской воды многократно превышают норму.

Также в ходе мониторинга, проведенного на территории пляжа, расположенного в поселке Ниязоба Хачмазского района, по результатам лабораторных исследований морской воды выявлено, что показатели бактериологического загрязнения превышают норму.

«Оставлены в силе решения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии о запрете на купание в пляжных зонах поселка Сутамурдов и поселка Ашаги Нуведи Лянкяранского района, а также поселка Ниязоба Хачмазского района», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде