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Дальнее зарубежье 20.06.2022 15:28

Избранный президент Колумбии будет добиваться отказа от углеводородной энергетики на американском континенте

Победивший на президентских выборах в Колумбии кандидат от левых сил Густаво Петро заявил, что его цель - диалог со всеми странами американского континента по отказу от ископаемых энергоресурсов, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Предлагаю властям США и всех стран американского континента начать диалог и определить шаги в сторону перехода на иные источники энергии. Речь идет о шагах в сторону экономики без выбросов углерода, о строительстве "экономики жизни" на всём континенте", - заявил политик.

По словам Петро, он считает одним из своих приоритетов борьбу против изменения климата, так как уверен, что они несут угрозу всему человечеству. "Об этой угрозе говорят не левые или правые силы, а ученые", - отметил избранный президент.

Петро считает, что Латинская Америка должна "стремиться к производству продукции, а не к добыче ресурсов".

ЭФЭ напоминает, что в предвыборной программе политик поставил перед собой масштабные задачи по постепенному снижению роли ископаемых энергоресурсов в Колумбии.

"Наше правительство запретит разведку и разработку месторождений неконвенциональных углеводородных ресурсов, мы приостановим работу над пилотными проектами по добыче методом гидроразрыва", - говорилось в программе. В ней также указывалось на планы по ограничению добычи углеводородов в прибрежной зоне.

"Мы не будем выдавать новые лицензии на поиск месторождений, не будем разрешать добычу полезных ископаемых открытым способом", - также подчеркивалось в документе.

Петро в юности был членом леворадикальной повстанческой группировки М-19. Политикой занимается с 1990-х. С 2012 по 2015 год был мэром Боготы.

По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура президентских выборов Петро с небольшим отрывом победил бизнесмена Родольфо Эрнандеса.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ЛИДЕР, ЭНЕРГЕТИКА

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