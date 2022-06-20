Избранный президент Колумбии будет добиваться отказа от углеводородной энергетики на американском континенте

Победивший на президентских выборах в Колумбии кандидат от левых сил Густаво Петро заявил, что его цель - диалог со всеми странами американского континента по отказу от ископаемых энергоресурсов, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.
"Предлагаю властям США и всех стран американского континента начать диалог и определить шаги в сторону перехода на иные источники энергии. Речь идет о шагах в сторону экономики без выбросов углерода, о строительстве "экономики жизни" на всём континенте", - заявил политик.
По словам Петро, он считает одним из своих приоритетов борьбу против изменения климата, так как уверен, что они несут угрозу всему человечеству. "Об этой угрозе говорят не левые или правые силы, а ученые", - отметил избранный президент.
Петро считает, что Латинская Америка должна "стремиться к производству продукции, а не к добыче ресурсов".
ЭФЭ напоминает, что в предвыборной программе политик поставил перед собой масштабные задачи по постепенному снижению роли ископаемых энергоресурсов в Колумбии.
"Наше правительство запретит разведку и разработку месторождений неконвенциональных углеводородных ресурсов, мы приостановим работу над пилотными проектами по добыче методом гидроразрыва", - говорилось в программе. В ней также указывалось на планы по ограничению добычи углеводородов в прибрежной зоне.
"Мы не будем выдавать новые лицензии на поиск месторождений, не будем разрешать добычу полезных ископаемых открытым способом", - также подчеркивалось в документе.
Петро в юности был членом леворадикальной повстанческой группировки М-19. Политикой занимается с 1990-х. С 2012 по 2015 год был мэром Боготы.
По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура президентских выборов Петро с небольшим отрывом победил бизнесмена Родольфо Эрнандеса.
Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA
Алиев и Мирзиеев обсудят вопросы укрепления отношений между Азербайджаном и Узбекистаном
Вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев оценивается экспертами в 44%
ЕС помогает Сербии сократить энергетическую зависимость от РФ - представитель
Bank Respublika увеличил в 2021г портфель по кредитованию МСБ на 36%
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис
Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ