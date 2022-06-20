Азербайджан в январе-апреле сократил импорт минеральных удобрений на 71%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле 2022 года составил 23 тыс. 912 тонны, что на 71,1% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $18 млн 625,9 тыс. (спад на 11,1%).
Кроме этого, в январе-апреле в Азербайджан также импортировано 8 тыс. 759,6 тонн цемента и цементного клинкера (рост на 38,6%) на сумму $1 млн 610 тыс. (рост на 29,5%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан составил 13 тыс. 500 тонн (рост на 77%) на сумму $19 млн 924,2 тыс. (рост в 2,1 раза).
По данным статистики, в январе-апреле в страну ввезено 64,598 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 12,2%) на $74 млн 45 тыс., брусков из черных металлов - 32,487 тыс. (рост на 24,7%) на $26 млн 762,4 тыс., угольников из черных металлов - 7 тыс. 774,9 тонн (спад на 5,9%) на $8 млн 386,8 тыс., труб из черных металлов - 31,161 тыс. тонн (спад на 10,5%) на $47 млн 805,8 тыс.
Б.Рустамбеков
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