Французские левые намерены организовать голосование в парламенте о доверии правительству

Добившийся больших успехов на парламентских выборах во Франции блок левых партий Nupes намерен 5 июля запросить о проведении голосования в Национальном собрании по вопросу о доверии правительству, сообщает в понедельник "Фигаро".

"Альянс левых сил Nupes, получивший 131 место в Национальном собрании, 5 июля подаст запрос на голосование по доверию правительству", - пишет газета.

Она отмечает, что этот демарш, скорее всего, не приведет к отставке кабинета министров: чтобы выразить ему недоверие Nupes в парламенте должна будет заручиться поддержкой всех остальных оппозиционных сил, а на данный момент это выглядит маловероятным.

В ночь на понедельник сообщалось, что победителем второго тура парламентских выборов во Франции, как и обещали прогнозы, стала коалиция "Вместе!" сторонников президента Эмманюэля Макрона с результатом 245 депутатских мест в Национальном собрании.

Вместе с тем, "макронисты" не добились абсолютного большинства в нижней палате французского парламента, для чего требуется иметь 289 мандатов из 577.

"Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) - блок левых партий и "зеленых" под предводительством Жан-Люка Меланшона также предсказуемо стал вторым, обеспечив себе 131 место в Национальном собрании и гарантировав роль ведущей оппозиционной силы в нижней палате нового созыва.

Настоящим успехом стали эти выборы для "Национального объединения" Марин Ле Пен. Французские националисты получили 89 депутатских мест, что значительно больше, чем прочили им последние опросы исследовательских центров.

Наследники "голлизма", правоцентристские "Республиканцы" с 64 выигранными мандатами примерно соответствуют публиковавшимся прогнозам.

Французские СМИ и наблюдатели отмечают, что итоги голосования де-факто - предвестники серьёзных трудностей для Макрона и его соратников: им потребуется идти на компромиссы с другими партиями, так как без союзников в парламенте теперь станет невозможно продвигать элементы предвыборной программы французского президента. Газета "Фигаро" на своём сайте называет итоги голосования де-факто поражением сторонников Макрона и предупреждает о риске "неуправляемой Франции".

Ранее в этом году во Франции состоялись президентские выборы, на которых Макрон добился переизбрания. После этого он отправил правительство в отставку и сформировал новый кабинет министров: его возглавила Элизабет Борн.