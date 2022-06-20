Марин Ле Пен покидает руководство «Национальным объединением», чтобы сосредоточиться на работе во французском парламенте

После успешной избирательной кампании в Национальное собрание Франции, где ее "Национальное объединение" (RN) получило 89 депутатских мест, лидер французских националистов Марин Ле Пен объявила, что больше не будет руководить партией.
"Я не вернусь к руководству RN. Я сосредоточусь на роли председателя этой очень большой фракции (нижней палаты парламента)", - заявила популярный крайне правый политик, слова которой приводит в понедельник издание "20 минут".
При этом Ле Пен призналась, что удивлена таким рекордным для националистов результатом в 89 мандатов, тогда как рассчитывала получить в Национальном собрании около 60 мест.
"Мы надеялись, что добьемся фракции, и в наших самых больших надеждах рассчитывали иметь 60 депутатов. Это правда, что мы удивлены мобилизацией наших соотечественников и этим выражением пожелания, чтобы темы иммиграции, безопасности, борьбы против исламизма не исчезали из Национального собрания", - сказала политик.
Она добавила, что призовет своих 89 депутатов быть примером для других политиков. "Мы должны быть лучшими, более трудолюбивыми, более совершенными и более эффективными", - объяснила глава будущей фракции RN.
Ле Пен уточнила, что ее фракция не будет состоять исключительно из членов "Национального объединения". В нее будут готовы принять тех депутатов, которые прошли в парламент благодаря голосам избирателей RN и которые поддержали ее во втором туре президентских выборов 24 апреля.
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