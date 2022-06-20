Цены на нефть перешли к небольшому росту в понедельник после резкого падения в пятницу из-за повышения опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $113,28 за баррель, что на $0,16 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,94 за баррель, что на $0,38 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Накануне Brent подешевела на 5,6%, а по итогам недели - на 7,3%, WTI - соответственно на 6,8% и 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.
"Замедление глобального экономического роста сейчас кажется неизбежным", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, слова которого приводит агентство Bloomberg.
"Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, укрепление доллара и сигналы увеличения Россией объемов производства и экспорта создают "медвежий" коктейль на нефтяном рынке", - говорит Бреннок.
По данным Bloomberg, Китай в прошлом месяце импортировал рекордные 8,42 млн тонн российской нефти - на 55% больше, чем годом ранее.
Тем временем, Ливия увеличила добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, хотя еще недавно министерство энергетики страны заявляло, что производство нефти составляет лишь 100-200 тыс. б/с. Рост добычи в Ливии показывает, что сбои поставок со стороны стран ОПЕК будут менее существенными, чем ожидалось.
Основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что, несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится пока продолжается российско-украинский конфликт.
Это будет поддерживать нефтяной рынок, считает она.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.
Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA
Алиев и Мирзиеев обсудят вопросы укрепления отношений между Азербайджаном и Узбекистаном
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис
Пляжи на севере и юге Азербайджана из-за высокого загрязнения воды остаются под запретом - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Венгрия предложила перевозить зерно с Украины через свою территорию
В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата
В Иране все еще не исключают, что вернутся в соглашение по атому
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ