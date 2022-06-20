Цены на нефть перешли к небольшому росту в понедельник после резкого падения в пятницу из-за повышения опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $113,28 за баррель, что на $0,16 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,94 за баррель, что на $0,38 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 5,6%, а по итогам недели - на 7,3%, WTI - соответственно на 6,8% и 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

"Замедление глобального экономического роста сейчас кажется неизбежным", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, укрепление доллара и сигналы увеличения Россией объемов производства и экспорта создают "медвежий" коктейль на нефтяном рынке", - говорит Бреннок.

По данным Bloomberg, Китай в прошлом месяце импортировал рекордные 8,42 млн тонн российской нефти - на 55% больше, чем годом ранее.

Тем временем, Ливия увеличила добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, хотя еще недавно министерство энергетики страны заявляло, что производство нефти составляет лишь 100-200 тыс. б/с. Рост добычи в Ливии показывает, что сбои поставок со стороны стран ОПЕК будут менее существенными, чем ожидалось.

Основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что, несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится пока продолжается российско-украинский конфликт.

Это будет поддерживать нефтяной рынок, считает она.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.