ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы

Исполнительная власть города Сумгайыт привлекла ООО «EVEREST TİKİNTİ» к проведению работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на улицах, дорогах и микрорайонах города. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 371 тыс. 499,08 манат. Э.Шафиев

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