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20.06.2022 16:01

ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы

Исполнительная власть города Сумгайыт привлекла ООО «EVEREST TİKİNTİ» к проведению работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на улицах, дорогах и микрорайонах города.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 371 тыс. 499,08 манат.

Э.Шафиев

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ИВ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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