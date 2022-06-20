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Дальнее зарубежье 20.06.2022 17:19

В Иране все еще не исключают, что вернутся в соглашение по атому

В Иране считают, что возобновление СВПД все еще возможно и предостерегли США от введения новых санкций, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним" со ссылкой на МИД страны.

"Несмотря на все американские нарушения и продолжение подхода Трампа, этот поезд еще не ушел", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель МИД отметил, что условием для возвращения в СВПД является отмена всех санкций со стороны США и их возвращение к решению проблем путем переговоров, а не санкционного давления.

Он также предупредил, что в слушает введения США дополнительных ограничительных мер против Ирана, это только ухудшат ситуацию вокруг СВПД.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В последние недели официальные лица в США и других западных странах часто предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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