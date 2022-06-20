Bank Respublika увеличил в 2021г активы по МСФО на 19,5%, прибыль – на 29,8%

Азербайджанский «Bank Respublika» увеличил в 2021 году активы по МСФО на 19,5% - до 1 млрд 141,029 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно аудированному финансовому отчету банка, кредитный портфель банка на конец отчетного периода составляет 715,18 млн манатов (рост на 61,5%).

Обязательства банка на начало 2022 года составляют 1 млрд 52,864 млн манатов (рост на 20,3%), из них депозиты – 822,85 млн манатов (рост на 16,5%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 88,165 млн манатов (рост на 11,5%), уставный капитал – 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2021 году составила 9,058 млн манатов (рост на 29,8% по сравнению с 2020 годом – ИФ).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде