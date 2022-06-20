Новая управленческая команда в AccessBank

В AccessBank приступила к деятельности обновленная управленческая команда. В команду, возглавляемую Председателем Правления банка Давидом Циклаури, входят Рамин Гусейнов, Орхан Исмаилов, Захра Зейналова, Илькин Гулиев и Ренат Гумбатов. Полномочия и членов новой команды заключаются в следующем:
- Рамин Гусейнов - Управляющий Директор по Финансовым Вопросам
- Орхан Исмаилов - Исполнительный Директор по Управлению Рисками
- Захра Зейналова - Управляющий Директор по Операционным Вопросам
- Илькин Гулиев - Исполнительный Директор по Корпоративному и Розничному Банкингу
- Ренат Гумбатов - Исполнительный Директор по работе с Малыми и Средними Предпринимателями
Члены новой управленческой команды имеют около 15 лет опыта работы в AccessBank и других ведущих банках страны, а также являются выпускниками престижных зарубежных университетов (George Washington, Newcastle Business, New York и др.).
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.
Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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