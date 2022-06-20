Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес операцию на пазухах носа в одной из лондонских больниц, сообщает BBC со ссылкой на Даунинг-стрит.

По словам представителя премьер-министра, Джонсон перенес "незначительную рутинную операцию, связанную с пазухами носа" под общим наркозом. Операция прошла в 6:00 по местному времени с утра, в 10:00 он уже вернулся на Даунинг-стрит.

Возвращение премьер-министра к работе будет зависеть от его самочувствия, однако отмечается, что на утро вторника у него запланирована встреча с министрами.

До возвращения Джонсона к работе его обязанности временно взял на себя его заместитель Доминик Рааб.