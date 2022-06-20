Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

17.06 $/bbl +/- WTI 109.56 -8.03 Brent 113.12 -6.69

Погода в Баку

  ночь день

20.06.2022 16:50

Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно

Лето – прекрасное время, чтобы воплотить в жизнь свои самые давние мечты. А исполнять такие желания, как путешествие, ремонт, свадьба, новый автомобиль и т.д через мобильное приложение Yelo теперь стало гораздо удобнее!

Yelo Bank предлагает онлайн-кредит до 30 000 манатов! Заказав кредит онлайн, вы приобретаете возможность получить дополнительную скидку в размере 1% от годовой процентной ставки.

Подача заявки, оформление и получение кредита через приложение Yelo происходит полностью онлайн без посещения банка. Благодаря автоматизированному скоринговому сервису решение по кредиту принимается в течение 2 минут без учета человеческого фактора. Кредитные средства доставляются по адресу картой.

Загрузите приложение Yelo прямо сейчас и воспользуйтесь дополнительными преимуществами: https://bit.ly/yljbn

Интересует кредит (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/) или другие вопросы по банковским услугам? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az