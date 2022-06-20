В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 15, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 25 случаев.

За сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 165 человек (+ 1 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 130 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 490 тестов на коронавирус против 2 тыс. 312 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 940 тыс. 185 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев