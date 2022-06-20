Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA

Азербайджанская делегация 20-22 июня проведет в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии ряд встреч, посвященных теме гуманитарного разминирования, сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Визит организован ANAMA, Секретариатом межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и МИД страны.
«Целью встреч является обсуждение масштабов минной проблемы в Азербайджане, ее результатов и последствий, препятствий для работ по восстановлению и реконструкции из-за высокого уровня минного загрязнения, а также призыв к мировому сообществу и донорам», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из проблем, мешающих восстановлению освобожденных территорий Азербайджана – Карабаха и Восточного Зангезура. В период армянской оккупации этих территорий они были заминированы. После Второй Карабахской войны осенью 2020 года Армения под давлением Азербайджана передала Баку карты минных полей Агдамского, Физулинского и Джабраильского районов. Однако, их точность составила всего 25%.
С 10 ноября 2020 года в Карабахе и В.Зангезуре в результате подрыва на минах погибли и пострадали свыше 220 гражданских и военных лиц Азербайджана.
Э.Шафиев
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