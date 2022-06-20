Талибы освободили арестованных ими полгода назад пятерых британцев

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) освободило арестованных ими полгода назад пятерых граждан Великобритании, сообщил в понедельник вечером официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Около шести месяцев назад несколько граждан Великобритании были арестованы за нарушение законов страны и традиций афганского народа. После серии встреч и совещаний между Исламским Эмиратом (так называют талибы свое правительство) и Соединенным Королевством мужчины были освобождены и переданы на родину", - написал Муджахид в соцсетях.
"Они обязались соблюдать законы Афганистана, традиции и культуру народа и больше их не нарушать", - отметил представитель талибов.
По его словам, "теперь Афганистан безопасен для всех, каждый может с уверенностью приехать в Афганистан для благотворительности и туризма".
Перед этим об освобождении из тюрьмы талибов пятерых своих граждан сообщило министерство иностранных дел Великобритании. В заявлении министерства говорилось, что эти люди не участвовали в работе британского правительства в Афганистане и путешествовали вопреки совету правительства. В заявлении не говорилось, когда и где были задержаны британские граждане.
Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA
Алиев и Мирзиеев обсудят вопросы укрепления отношений между Азербайджаном и Узбекистаном
Саудовская Аравия в апреле увеличила добычу нефти на 1,4%, экспорт на 2% - JODI
Цены на нефть меняются разнонаправленно
ConocoPhillips стала третьим партнером в крупном катарском проекте по производству СПГ
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 сентября
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ