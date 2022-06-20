Прогресса в вопросе разблокировки украинских портов нет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в решении вопроса о разблокировке украинских портов для экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но вы видите - прогресса пока нет", - сказал Зеленский, выступая в понедельник по видеосвязи на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза.

По его словам, "пока не найден реальный инструмент", который гарантировал бы безопасность портов.

Вместе с тем, по словам Зеленского, Украина налаживает экспорт по железной дороге и через соседние страны, чтобы еще прошлогодний урожай и урожай этого года смог попасть к потребителям.

"Но по новым маршрутам удается направлять гораздо меньший объем и за гораздо большее время. Это в итоге - более дорогие поставки", - отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина являлась одним из основных европейских производителей удобрений, "а сейчас производство фактически остановлено".