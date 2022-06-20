Китай провел успешное испытание системы перехвата баллистических ракет

Китай накануне успешно испытал наземную систему перехвата баллистических ракет, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление Минобороны КНР.
"В министерстве обороны сообщили о выполнении поставленных задач при испытании в пределах границ Китая ракеты, предназначенной для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории их полета", - отмечает SCMP.
В Минобороны подчеркнули, что испытание носило оборонительный характер.
При этом, напоминает SCMP, Китай провел это испытание на следующей день после того, как США объявили об успешных испытаниях четырех ракет Trident II, без боеголовок, запущенных с подводной лодки типа "Огайо" у берегов южной части штата Калифорния.
С 2010 года власти Китая обнародовали информацию о шести испытаниях наземных систем перехвата баллистических ракет.
Испытанная Китаем накануне система предназначена для уничтожения приближающихся межконтинентальных ракет за пределами атмосферы Земли, чтобы сократить возможный ущерб от обломков ракеты для наземных целей. SCMP поясняет, что развитие подобных технологий Китаем может изменить баланс сил при проведении разными странами политики в области ядерного сдерживания. Одновременно внимание наблюдателей привлекает развитие КНР ядерных сил. Так, ранее в июне глава Минобороны КНР Фэй Вэнхэ заявил о значимых успехах Китая в развитии таких вооружений, способных, по его словам, помочь предотвратить войну.
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