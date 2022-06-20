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Регион 20.06.2022 19:55

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ в Санкт-Петербурге обсудили вопросы разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в понедельник в Минске на встрече с Николом Пашиняном подчеркнул, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. "Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ, Армении и Азербайджана - ИФ). В ходе Петербургского экономического форума (на минувшей неделе - ИФ) состоялось ее очередное заседание", - отметил Мишустин.

Он также поддержал "деблокирование всего региона". "Я надеюсь, что в результате уже проделанной работы мы придем к конкретным решениям. Деблокирование транспортных и экономических коммуникаций региона (...) в текущей ситуации приобретает особую важность", - заключил премьер Армении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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