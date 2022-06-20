В Португалии уже почти 300 случаев заболевания людей оспой обезьян

Заболеваемость оспой обезьян у людей в Португалии достигла отметки в 297 случаев, сообщает в понедельник ЭФЭ.

По состоянию на понедельник Главное управление по вопросам здравоохранения Португалии выявило 21 новый случай заболевания оспой обезьян, передает ЭФЭ.

Большинство случаев заболевания выявили среди населения до 40 лет, в общем заболеваемость зарегистрирована у возрастной группы с 19 до 61 года.

Самое высокое количество зараженных выявили в столичном районе - Лиссабоне, также случаи зафиксированы на севере и юге страны, в частности в курортном регионе Алгарви.