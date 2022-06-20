Президент Молдавии обсудила с Меркель процесс европейской интеграции республики

Президент Молдавии Майя Санду в понедельник обсудила процесс европейской интеграции республики с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, в ходе телефонного разговора "обсуждался европейский путь Молдавии в контексте предстоящего заседания Европейского совета, где будет решаться вопрос о предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС".

Собеседники поговорили о ходе реформ по направлениям, упомянутым в заключении Европейской комиссии направлениях (верховенство закона, борьба с коррупцией, государственное управление - "ИФ"). Эти реформы Молдавия должна провести для продвижения по пути в ЕС.

Санду выразила признательность за поддержку Молдавии со стороны Германии, в том числе в период руководства Меркель (2005-2021 гг.)

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдавии и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. 23-24 июня Совет ЕС должен принять окончательное решение по поводу предоставления Молдавии и Украине статуса страны-кандидата в ЕС.