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Дальнее зарубежье 20.06.2022 20:13

Байден считает возможным членство Украины в ЕС

Президент США Джо Байден в понедельник высказал мнение, что Украина сможет стать членом ЕС, сообщает Bloomberg.

"Вполне вероятно, Украина станет членом ЕС", - приводит агентство слова американского президента.

В то же время он заявил, что пока не планирует визита на Украину.

В конце прошлой недели Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ.

"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое - европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в пятницу.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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