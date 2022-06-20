Байден считает возможным членство Украины в ЕС

Президент США Джо Байден в понедельник высказал мнение, что Украина сможет стать членом ЕС, сообщает Bloomberg.
"Вполне вероятно, Украина станет членом ЕС", - приводит агентство слова американского президента.
В то же время он заявил, что пока не планирует визита на Украину.
В конце прошлой недели Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ.
"Комиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине, первое - европейскую перспективу, и второе - статус кандидата. Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в пятницу.
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