Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

17.06 $/bbl +/- WTI 109.56 -8.03 Brent 113.12 -6.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.06.2022 21:30

Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Литва, ограничивая калининградский транзит, лишь выполняет санкции ЕС, односторонних мер не принимает.

"Литва не накладывает односторонние национальные ограничения, она действует в рамках санкций Еврокомиссии", - сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.

При этом он пообещал, что Брюссель "перепроверит, все ли правильно имплементируется".

Ранее в понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЛИТВА, РОССИЯ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы Еврокомиссия готовится запретить судам под российским флагом входить в морские порты ЕС - премьер Литвы ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы ЕС выделяет 17 млн евро на проекты приграничной сферы Литвы и России Президент Литвы призывает увеличить инвестиции в оборону ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az