Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Литва, ограничивая калининградский транзит, лишь выполняет санкции ЕС, односторонних мер не принимает.
"Литва не накладывает односторонние национальные ограничения, она действует в рамках санкций Еврокомиссии", - сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.
При этом он пообещал, что Брюссель "перепроверит, все ли правильно имплементируется".
Ранее в понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".
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