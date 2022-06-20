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Дальнее зарубежье 20.06.2022 21:33

Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы - пятые за три года

Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник заявили о намерении распустить кнессет (парламент Израиля), информирует "Едиот ахронот".

"Беннет и Лапид объявили о планах роспуска кнессета. Эта мера повлечет за собой внеочередные выборы в Израиле в сентябре, они станут пятыми за последние три года", - пишет газета.

The Jerusalem Post в свою очередь отмечает, что в соответствии с достигнутым соглашением, Лапид может стать и.о. премьер-министра до выборов и формирования нового кабинета.

По итогам выборов в июне 2021 года между Беннетом (партия "Ха-Ямин Ха-Хадаш") и Лапидом (партия "Еш атид") было достигнуто коалиционное соглашение, согласно которому первые два года на посту премьера должен был провести Беннет, а затем по ротации пост получил бы Лапид

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КРИЗИС


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