Антироссийские санкции не касаются сельхозпродукции, утверждает Совет ЕС в своем постановлении

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России в связи с военной операцией, не касаются сельхозпродукции и продовольствия и не препятствуют российскому экспорту в третьи страны, отмечает Совет ЕС по иностранным делам в своем постановлении.

"Нет санкций ЕС в отношении экспорта продуктов питания на мировые рынки. Санкции ЕС не запрещают импорт и перевозки сельскохозяйственных товаров, оплату российского (сельскохозяйственного) экспорта или предоставление (России) семян третьими странами. Они затрагивают только физических и юридических лиц, находящихся под санкциями", - говорится в постановлении Совета, принятом в понедельник в Люксембурге.

"Санкции специально составлены так, чтобы не затрагивать продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, и где это надо, секторальные запреты предусматривают специальные исключения для этих продуктов. Санкции ЕС не распространяются ни на третьи страны, ни на операторов из стран, не входящих в ЕС, (которые действуют) в третьих странах", - отмечается в документе.

Министры иностранных дел стран ЕС обещали, действуя вместе со странами-партнерами, делать все, чтобы предотвратить наихудшие последствия глобального кризиса продовольственной безопасности. Они будут в духе солидарности оказывать чрезвычайную помощь затронутым кризисом странам, содействовать повышению устойчивости и преобразованию их аграрных систем, помогать Украине вывозить сельхозпродукцию по разным маршрутам, работать в кризисной группе ООН по координации глобальных усилий.