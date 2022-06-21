Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Глава польской правящей партии "Правда и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера правительства, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).
"Я уже подал заявление об отставке премьер-министру, и он его принял. Насколько я знаю, президент также подписал его", - заявил Качиньский.
Освободившийся пост займет министр обороны страны Мариуш Блащак.
AP отмечает, что уход Качиньского был ожидаемым. В интервью польскому агентству PAP политик заявил, что планировал сделать это ранее, однако отложил уход в отставку в связи с началом спецоперации РФ на территории Украины.
Качиньский считается одним из наиболее влиятельных польских политиков. В 2006-2007 годах он занимал должность премьер-министра страны, с 2011 года являлся депутатом польского Сейма. Должность вице-премьера, созданную специально для него, занимал с 2020 года. Качиньский является братом-близнецом бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.
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