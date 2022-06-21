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Транспорт и связь 21.06.2022 10:54

Азербайджан и Узбекистан увеличат в 2022г объем взаимных грузоперевозок в 1,4 раза

Объем грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном в 2022 году увеличится на 40%.

Об этом было заявлено в ходе встречи в Ташкенте заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение министерства инвестиций и внешней торговли, стороны рассмотрели пути взаимодействия по расширению логистических маршрутов, связывающих два государства, и наращиванию взаимных и транзитных грузоперевозок.

В ходе встречи с участием руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран была рассмотрена повестка двустороннего сотрудничества в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики.

В качестве одного из приоритетных направлений партнерства была рассмотрена сфера инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. Отмечено, что в настоящее время в Узбекистане действует 238 предприятий с азербайджанским капиталом, в Азербайджане осуществляют свою деятельность 53 узбекские компании.

Стороны выразили заинтересованность в увеличении количества совместных инвестиционных проектов в текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, пищевой, химической ювелирной и шелковой промышленности, автомобилестроении и сфере производства строительных материалов.

Также были отмечены положительные тенденции в развитии товарооборота. В частности, в 2021 году объем товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился более чем на 40%, с января по июнь 2022 года - в 2 раза.

«В ходе встречи, также обсуждены дальнейшие совместные шаги по увеличению взаимных поставок продукции нефтехимической, химической и электротехнической отраслей, изделий из черных и цветных металлов, продовольственных товаров, оборудования и текстиля», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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