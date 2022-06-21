Грузоперевозки в Азербайджане в январе-мае увеличились на 10%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2022 года составил 85 млн 160,8 тыс. тонн, что на 10,3% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,6%, на долю госсектора - 22,4%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 10,9%.
По железной дороге перевезено 6 млн 973,8 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 14% больше показателя января-мая 2021 года.
Морским транспортом перевезено 2 млн 854 тыс. тонн различных грузов (рост на 18,9%), автомобильным транспортом - 48 млн 103,1 тыс. тонн (рост на 11,2%), воздушным - 214,5 тыс. тонн (рост на 17,5%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 14 млн 771,6 тыс. тонн нефти (рост на 0,4%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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