Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.
Визит осуществляется по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
По итогам переговоров на высшем уровне между президентами Азербайджана и Узбекистана предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов, направленных на углубление практического сотрудничества в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, науки и инноваций, туризма и т.д.
Р.Ахмедов
Антимонопольная служба Азербайджана открыла дела в отношении ряда компаний на рынке мобильных телефонов
Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $54 млн
Azeraluminium заплатит свыше 2 млн манатов за перевозку анодных блоков из Китая
Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли площадь Гейдара Алиева в Ташкенте
Алиев ознакомится с историческими памятниками города Хива в Узбекистане
Число случаев COVID-19 в мире превысило 539,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера
Антироссийские санкции не касаются сельхозпродукции, утверждает Совет ЕС в своем постановлении
Гутерриш призвал СБ ООН продлить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ