Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Визит осуществляется по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. По итогам переговоров на высшем уровне между президентами Азербайджана и Узбекистана предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов, направленных на углубление практического сотрудничества в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, науки и инноваций, туризма и т.д. Р.Ахмедов

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