Бакметрополитен в январе-мае обслужил свыше 81,6 млн пассажиров

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2022 года составил 624 млн 361,9 тыс. человек, что на 39,7% больше показателя 5 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По железной дороге перевезено 1 млн 720,2 тыс. человек (рост на 96,2%), морским транспортом - 6,8 тыс. человек (рост на 28,3%), воздушным транспортом - 610,4 тыс. человек (рост на 55,4%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-мае перевезено 540 млн 376,4 тыс. пассажиров (рост на 21,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 510 млн 905,3 тыс. пассажиров (рост на 25,2%), такси - 29 млн 471,1 тыс. человек (спад на 21,4%).
Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-мае 2022 года 81 млн 648,1 тыс. человек (рост в 230,6 раза).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.
Б.Рустамбеков
Алиев прибыл с визитом в Узбекистан
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбеджара и Лачина - Минобороны Азербайджана
Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA
Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли площадь Гейдара Алиева в Ташкенте
Алиев ознакомится с историческими памятниками города Хива в Узбекистане
Число случаев COVID-19 в мире превысило 539,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера
Антироссийские санкции не касаются сельхозпродукции, утверждает Совет ЕС в своем постановлении
Гутерриш призвал СБ ООН продлить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ