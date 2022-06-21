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Транспорт и связь 21.06.2022 11:57

Бакметрополитен в январе-мае обслужил свыше 81,6 млн пассажиров

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-мае 2022 года составил 624 млн 361,9 тыс. человек, что на 39,7% больше показателя 5 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 1 млн 720,2 тыс. человек (рост на 96,2%), морским транспортом - 6,8 тыс. человек (рост на 28,3%), воздушным транспортом - 610,4 тыс. человек (рост на 55,4%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-мае перевезено 540 млн 376,4 тыс. пассажиров (рост на 21,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 510 млн 905,3 тыс. пассажиров (рост на 25,2%), такси - 29 млн 471,1 тыс. человек (спад на 21,4%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-мае 2022 года 81 млн 648,1 тыс. человек (рост в 230,6 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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