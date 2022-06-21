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Транспорт и связь 21.06.2022 12:13

Azeraluminium заплатит свыше 2 млн манатов за перевозку анодных блоков из Китая

Компания «ADY Konteyner» стала победителем тендера ООО «Azeraluminium» на перевозку запеченных анодных карбоновых блоков из китайского города Гужинг в Гянджу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azeraluminium.

Согласно подписанному контракту «ADY Konteyner» перевезет 3 тыс. тонн анодных блоков посредством 110 контейнеров.

Сумма контракта - 2 млн 150,5 тыс. манатов.

ООО «Azeraluminium» объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др. Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERALUMINIUM, АНОДЫ, ПЕРЕВОЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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