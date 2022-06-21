Azeraluminium заплатит свыше 2 млн манатов за перевозку анодных блоков из Китая

Компания «ADY Konteyner» стала победителем тендера ООО «Azeraluminium» на перевозку запеченных анодных карбоновых блоков из китайского города Гужинг в Гянджу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azeraluminium. Согласно подписанному контракту «ADY Konteyner» перевезет 3 тыс. тонн анодных блоков посредством 110 контейнеров. Сумма контракта - 2 млн 150,5 тыс. манатов. ООО «Azeraluminium» объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др. Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США. Б.Рустамбеков

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