Алиев ознакомится с историческими памятниками города Хива в Узбекистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Узбекистан 22 июня посетит город Хива.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана, 21 июня в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, на которых лидеры Азербайджана и Узбекистана обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и углубления многопланового сотрудничества.

По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.

«Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками города Хивы», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов