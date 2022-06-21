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Туризм 21.06.2022 12:23

Алиев ознакомится с историческими памятниками города Хива в Узбекистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Узбекистан 22 июня посетит город Хива.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана, 21 июня в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, на которых лидеры Азербайджана и Узбекистана обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и углубления многопланового сотрудничества.

По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.

«Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками города Хивы», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, УЗБЕКИСТАН, ХИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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