Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $54 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $54 млн.
На аукционе 16 июня ЦБА продал банкам инвалюты на $23,7 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $54 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-мае 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 461,1 млн (рост на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Х.Насирзаде
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