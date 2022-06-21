Антимонопольная служба Азербайджана открыла дела в отношении ряда компаний на рынке мобильных телефонов

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана открыла дело в отношении нескольких компаний, действующих на рынке мобильных телефонов.
«Для предотвращения недобросовестной конкуренции и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, Служба проводит ряд комплексных мероприятий. В рамках этих мероприятий при исследовании рынка мобильных телефонов, местным хозяйствующим субъектам, для предоставления необходимой информации и документов были разосланы уведомления», - отмечает Служба.
В связи с тем, что ООО «V-TELECOM», ООО «İMPERİUS», ООО «BUL ELECTRONİCS» не представили необходимую информацию и документацию, в их отношении открыты дела.
Б.Рустамбеков
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