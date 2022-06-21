Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли площадь Гейдара Алиева в Ташкенте

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник приняли участие в открытии площади Гейдара Алиева в Ташкенте. Как сообщалось ранее, президент Алиев 21 июня прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Х.Насирзаде

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