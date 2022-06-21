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Дальнее зарубежье 21.06.2022 16:34

Сингапур направит $1,1 млрд на поддержку населения и бизнеса на фоне высокой инфляции

Сингапур объявил о пакете финансовой помощи в объеме 1,5 млрд сингапурских долларов ($1,08 млрд) для поддержки населения с низким уровнем дохода и наиболее уязвимых групп граждан на фоне высокой инфляции.

Пакет мер также предусматривает дополнительную помощь местным компаниям.

Продолжающийся конфликт на Украине и сохранение связанных с пандемией коронавируса ограничений в ряде регионов мира привели к сбоям в цепях поставок, а также росту цен на энергоносители и продукты питания, говорится в сообщении министерства финансов Сингапура.

Эти факторы привели к более существенному, чем ожидалось, росту инфляции в крупных экономиках. Инфляция в мире, вероятно, будет оставаться высокой на протяжении некоторого времени и может еще больше ускориться перед тем, как начнет стабилизироваться, отметило ведомство.

Ключевые меры, обнародованные властями, предусматривают получение населением специальных выплат в размере до 300 сингапурских долларов в виде ваучеров на продукты питания и услуги. Кроме того, домохозяйства получат кредит на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100 сингапурских долларов, отметило министерство.

Власти также реализуют меры поддержки бизнеса на фоне роста затрат на энергоресурсы за счет софинансирования инвестиций в оборудование с более высоким уровнем энергосбережения.

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Тэги: СИНГАПУР, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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