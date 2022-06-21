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Дальнее зарубежье 21.06.2022 19:59

Правая французская партия не планирует формировать коалицию с Макроном

Во французской правой партии "Республиканцы" заявили, что намерены оставаться в оппозиции и не будут помогать президенту Франции Эмманюэлю Макрону формировать коалицию в парламенте, передает во вторник газета "Фигаро".

"Мы - оппозиция и намерены ею оставаться. У нас нет задачи стать костылем, на который мог бы опереться Макрон. Мы не будем его запасным колесом", - заявил лидер партии Кристиан Жакоб.

Жакоб резко раскритиковал Макрона и его отношения с конкурирующими политическими силами. "Он все время был высокомерным и самонадеянным. Его единственной целью было уничтожить нас. Теперь же он хочет позвать нас на помощь? Возможно, ему следовало подумать об этом раньше", - добавил лидер "Республиканцев".

При этом Жакоб не исключил, что по каким-то вопросам сотрудничество с Макроном будет все же возможно. "Эмманюэлю Макрону нужно сформулировать свои предложения", - сказал он.

Сторонники Макрона на недавних парламентских выборах финишировали на первом месте, но не смогли сохранить абсолютное большинство в парламенте. Теперь президент намерен проводить встречи с лидерами оппозиционных партий, чтобы выяснить, может ли кто-то из них помочь ему все же получить большинство в Национальном собрании.

В ночь на понедельник сообщалось, что победителем второго тура парламентских выборов во Франции, как и обещали прогнозы, стала коалиция "Вместе!" сторонников президента Макрона с результатом 245 депутатских мест в Национальном собрании.

Вместе с тем, "макронисты" не добились абсолютного большинства в нижней палате французского парламента, для чего требуется иметь 289 мандатов из 577.

"Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) - блок левых партий и "зеленых" под предводительством Жан-Люка Меланшона также предсказуемо стал вторым, обеспечив себе 131 место в Национальном собрании и гарантировав роль ведущей оппозиционной силы в нижней палате нового созыва.

Настоящим успехом стали эти выборы для "Национального объединения" Марин Ле Пен. Французские националисты получили 89 депутатских мест, что значительно больше, чем прочили им последние опросы исследовательских центров.

Наследники "голлизма", правоцентристские "Республиканцы" с 64 выигранными мандатами примерно соответствуют публиковавшимся прогнозам.

Французские СМИ и наблюдатели отмечают, что итоги голосования де-факто - предвестники серьёзных трудностей для Макрона и его соратников: им потребуется идти на компромиссы с другими партиями, так как без союзников в парламенте теперь станет невозможно продвигать элементы предвыборной программы французского президента. Газета "Фигаро" на своём сайте называла итоги голосования де-факто поражением сторонников Макрона и предупреждала о риске "неуправляемой Франции".

Ранее в этом году во Франции состоялись президентские выборы, на которых Макрон добился переизбрания. После этого он отправил правительство в отставку и сформировал новый кабинет министров: его возглавила Элизабет Борн.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МАКРОН


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