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СНГ 21.06.2022 17:42

Словения отправила Украине 35 югославских БМП

Власти Словении отправила Киеву 35 боевых машин пехоты М-80, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Словенские СМИ отмечают, что эти поставки были согласованы с США: Словения взамен данных БМП получит средства для закупки нового вооружения для своей армии.

ЭФЭ подчеркивает, что отправленные Украине БМП были произведены около 40 лет назад: тогда их использовала армия Югославии.

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что в будущем его страна продолжит оказывать помощь украинским военным, однако упор уже будет делать на такие аспекты, как разминирование, подготовка военнослужащих.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, УКРАИНА, БМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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