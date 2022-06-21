Словения отправила Украине 35 югославских БМП

Власти Словении отправила Киеву 35 боевых машин пехоты М-80, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Словенские СМИ отмечают, что эти поставки были согласованы с США: Словения взамен данных БМП получит средства для закупки нового вооружения для своей армии.

ЭФЭ подчеркивает, что отправленные Украине БМП были произведены около 40 лет назад: тогда их использовала армия Югославии.

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что в будущем его страна продолжит оказывать помощь украинским военным, однако упор уже будет делать на такие аспекты, как разминирование, подготовка военнослужащих.