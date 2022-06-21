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СНГ 21.06.2022 20:39

Кыргызская спецслужба предупредила о риске продовольственного кризиса

Госкомитет национальной безопасности Киргизии вводит упреждающие меры на фоне роста цен на продукты питания и их нехватки, сообщает во вторник пресс-служба ГКНБ республики.

"На фоне ухудшения ситуации с обеспечением продовольствием в мире и прогнозируемым кризисом в этой сфере, в Киргизии, как и в других странах региона, наблюдается рост цен на продукты питания и товары народного потребления, а по отдельным позициям - их нехватка", - говорится в сообщении.

Проведенный ГКНБ Киргизии анализ продовольственной безопасности свидетельствует о попытках усиления контрабандного вывоза из республики продуктов питания и товаров народного потребления.

"В целях защиты населения от угроз продовольственного кризиса и обеспечения продовольственной безопасности страны, ГКНБ в рамках своей компетенции принимаются соответствующие упреждающие меры", - передаёт пресс-служба.

По её данным, территориальным подразделениям ГКНБ и Пограничной службы дано поручение усилить работу по выявлению, предупреждению и пресечению фактов контрабанды продуктов питания и товаров первой необходимости в сопредельные государства, их незаконного вывоза как через официальные пункты пропуска, так и неконтролируемые участки госграницы.

Кроме того, 17 июня приняты поправки в Уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях, усиливающие ответственность за контрабандную деятельность, предусматривается увеличение штрафных санкций, а также конфискация транспортных средств в доход государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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