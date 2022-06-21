Европа неспособна защитить себя без США

Европа неспособна защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью это показывает, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.
"Нынешний кризис показывает четко, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - заявил Рау. При этом министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.
Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием для мира в Европе".
Президенты Азербайджана и Узбекистана подписали декларацию об углублении стратегического партнерства
Алиев и Мирзиеев обсудили широкую повестку сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
ВМС Азербайджана проводят тактические учения на Каспии с привлечением свыше 30 военных кораблей и катеров
ВВП Украины в 2022г упадет минимум на треть, инфляция превысит 20% - Нацбанк
Алиев и Мирзиеев договорились о создании совместного инвестфонда для продвижения перспективных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном
США продолжают обсуждать с партнерами меры ограничения стоимости экспортируемой РФ нефти - Йеллен
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Расходы британцев на еду в 2022 году вырастут на 380 фунтов
Турпоток в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2,3 раза меньше, чем в январе-мае 2019г
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ