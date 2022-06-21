Европа неспособна защитить себя без США

Европа неспособна защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью это показывает, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Нынешний кризис показывает четко, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - заявил Рау. При этом министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.

Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием для мира в Европе".