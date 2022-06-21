Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.06 $/bbl +/- WTI 109.86 +0.30 Brent 114.13 +1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2022 16:46

Европа неспособна защитить себя без США

Европа неспособна защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью это показывает, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Нынешний кризис показывает четко, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - заявил Рау. При этом министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.

Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием для мира в Европе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az