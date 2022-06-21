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Карабах 21.06.2022 16:48

Мирзиеев поздравил Азербайджан с исторической победой в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Узбекистан во вторник вместе со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым принял участие в открытии обновленной улицы имени Гейдара Алиева и памятного барельефа в Ташкенте.

Мирзиёев в своем выступление выразил свое почтение общенациональному лидеру Азербайджана и всему азербайджанскому народу.

«Есть глубокий смысл в том, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан начался с торжественной церемонии открытия улицы, названной в честь общенационального лидера азербайджанского народа, большого друга узбекского народа Гейдара Алиева. Он вошёл в историю как выдающийся политический и государственный деятель XX века, архитектор независимого Азербайджана. Благодаря твердой решимости, сильной политической воле и исключительным лидерским качествам Гейдара Алиева молодое суверенное государство достойно преодолело все трудности и испытания, - сказал Мирзиеев.

Глава Узбекистана особо остановился на огромном вкладе общенационального лидера Азербайджана в последовательное укрепление дружественных отношений между двумя странами и исторических связей двух братских народов.

Мирзиеев также поздравил азербайджанский народ с исторической победой во Второй Карабахской войне и восстановлением территориальной целостности.

«На протяжении многих лет Узбекистан твердо выступал за территориальную целостность Азербайджана на основе международного права. Мы говорили об этом везде, где только можно, и всегда решительно и твердо поддерживали ее. От имени узбекского народа и от себя лично еще раз искренне поздравляю братский азербайджанский народ с этой победой», - подчеркнул он.

Президент Узбекистана также заявил, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном «вышли на высокий уровень стратегического партнерства и приобрели конкретное содержание».

«Благодаря нашим совместным усилиям за последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном вышли на высокий уровень стратегического партнерства и приобрели конкретное содержание. Уважаемый Ильхам Гейдар оглы, хочу выразить вам особую признательность, в особенности за Ваше личное внимание к всемерному укреплению сотрудничества между нашими странами. Уверен, что Ваш визит придаст новый мощный импульс дальнейшему развитию наших взаимовыгодных отношений», - сказал он.

Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что это первый его зарубежный визит после пандемии, выразил признательность главе и народу Узбекистана за постоянное внимание и заботу к сохранению доброй памяти Гейдара Алиева. «Я очень благодарен моему дорогому брату Шавкату Миромоновичу за инициативу создания такого прекрасного уголка в центре Ташкенте, посвященного памяти Гейдара Алиева, моего отца. Мы видим в этом истинно братское отношение наших узбекских братьев к нашему великому лидеру, нашей общей истории. Это также уважение ко всему азербайджанскому народу, - отметил лидер Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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