В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 36, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 5 случаев.
За сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 181 человек (+ 16 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 139 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 646 тестов на коронавирус против 1 тыс. 490 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 942 тыс. 791 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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