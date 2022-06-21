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Платформа TikTok обязалась соблюдать европейские правила рекламы и защиты потребителей

После диалога с Европейской комиссией (ЕК) и сетью национальных органов защиты прав потребителей Евросоюза (CPC) интернет-платформа TikTok обязалась привести свою практику в соответствие с правилами ЕС в части рекламы и прав потребителей.

"Все платформы социальных сетей должны играть по правилам и следить за тем, чтобы потребители могли легко распознать коммерческий контент, в том числе при его продвижении влиятельными лицами", - заявил во вторник комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комментируя это обязательство TikTok.

Европейская организация потребителей (BEUC) в феврале прошлого года забила тревогу по поводу некоторых проблемных практик TikTok. Например, она обнаружила, что платформа социальных сетей не защищает детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.

После этой жалобы ЕК вместе с CPC и органами защиты прав потребителей Ирландии и Швеции начали диалог с TikTok. Ряд проблем устранен, и TikTok обязался изменить свою практику.

Теперь пользователи могут сообщать о рекламных объявлениях и предложениях, которые потенциально подталкивают детей к покупке товаров или услуг. Запрещается реклама некоторых товаров и услуг, таких как алкоголь, схемы "быстрого обогащения" и сигареты. Пользователям предложено использовать ключевые слова #ad или #sponsored, когда публикуется контент, связанный с брендом. Особое внимание - к пользователям, у которых более 10 000 подписчиков.

Правила разъясняют, как покупать и использовать "монеты", а во всплывающих окнах будет указана ориентировочная цена в местной валюте. Платная реклама в видеороликах будет обозначаться новым ярлыком, действенность которого будет проверена третьей стороной. Потребители вправе отказаться от покупки в течение 14 дней. Также разъясняется, как получать вознаграждения от TikTok и как отправлять подарки.

Несмотря на сегодняшнее обязательство, ЕК продолжит следить за тем, как функционирует TikTok, предупредил Рейндерс.

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