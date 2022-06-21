Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.06 $/bbl +/- WTI 109.86 +0.30 Brent 114.13 +1.01

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 21.06.2022 17:04

ВМС Азербайджана проводят тактические учения на Каспии с привлечением свыше 30 военных кораблей и катеров

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана проводят тактические учения на Каспии.

«Основной целью учений является отработка совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

В учениях задействованы более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1,5 тыс. военнослужащих личного состава.

«В ходе учений в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС будет осуществлена практическая деятельность по выполнению боевых задач в целях охраны и защиты энергетической инфраструктуры», - подчеркнули в Минобороны.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


ВМС Азербайджана проводят учения с участием морских пехотинцев Гасанов ознакомился с ходом учений ВМС Азербайджана Азербайджанские военные моряки примут участие в конкурсе "Кубок моря" в Иране - Минобороны В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021" США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения ВМС Азербайджана отрабатывают защиту энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az