ВМС Азербайджана проводят тактические учения на Каспии с привлечением свыше 30 военных кораблей и катеров

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана проводят тактические учения на Каспии.

«Основной целью учений является отработка совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

В учениях задействованы более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1,5 тыс. военнослужащих личного состава.

«В ходе учений в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС будет осуществлена практическая деятельность по выполнению боевых задач в целях охраны и защиты энергетической инфраструктуры», - подчеркнули в Минобороны.

Э.Шафиев