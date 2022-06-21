Орбан не против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает предложение предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает во вторник итальянская газета "Соле 24 - оре" со ссылкой на представителя венгерского правительства.

"Венгрия выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС", - заявил представитель Орбана. Он сообщил, что венгерский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя, Орбан "выступает за устранение бюрократических преград на пути вступления Украины в ЕС".

Ожидается, что вопрос о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, обсудят позже на этой неделе на саммите лидеры стран ЕС. СМИ сообщали ранее в июне, что единого мнения по этому вопросу, судя по всему, между ними пока нет.