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Дальнее зарубежье 21.06.2022 17:10

Орбан не против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает предложение предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает во вторник итальянская газета "Соле 24 - оре" со ссылкой на представителя венгерского правительства.

"Венгрия выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС", - заявил представитель Орбана. Он сообщил, что венгерский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя, Орбан "выступает за устранение бюрократических преград на пути вступления Украины в ЕС".

Ожидается, что вопрос о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, обсудят позже на этой неделе на саммите лидеры стран ЕС. СМИ сообщали ранее в июне, что единого мнения по этому вопросу, судя по всему, между ними пока нет.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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