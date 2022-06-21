Золото может стать объектом новых антироссийских санкций Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Вопрос введения ограничительных мер в отношении золота, возможно, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС, который намечен на 23-24 июня, говорят источники.
Скандинавские страны и страны Восточной Европы предлагали по итогам встречи анонсировать седьмой пакет санкций, тогда как другие, в том числе Германия и Бельгия, призвали сосредоточиться на реализации уже введенных мер.
По данным Reuters, хотя новый пакет санкций пока не готовится, работа по определению секторов, которые могут подпасть под ограничения, продолжается. И Дания предложила в числе других секторов распространить санкции на золото.
При этом пока неясно, идет ли речь о запрете на экспорт золота из РФ или импорт драгметалла из России, отмечает Reuters. Из материалов агентства также нельзя сделать вывод, идет ли речь о золоте ЦБ РФ или добытом на территории России.
По данным ФТС, Россия в 2021 году экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд, тогда как ввоз в страну был символическим - 1 тонна на $19 млн. Причем львиная доля оборота (266 тонны на $15,4 млрд) приходилась на Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов, тогда как на страны ЕС - всего 13 тонн на $738 млн. Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. После того, как несколько российских банков - крупных игроков рынка драгметаллов подпали под санкции, золотодобывающие компании стали искать прямой выход на зарубежные рынки, получать экспортные лицензии. Среди потенциальных рынков сбыта называли в основном ОАЭ, а также Турцию, Китай и Казахстан.
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